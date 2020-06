A Savigliano riaperto al pubblico l'Archivio Storico: si entra una persona alla volta e su prenotazione

Riaperto al pubblico l'Archivio Storico/Centro della memoria di Savigliano.

Per consentire un’apertura in piena sicurezza, l’accesso sarà possibile esclusivamente a una persona per volta, su prenotazione telefonica (0172 711240) o via email (archivio.storico@comune.savigliano.cn.it).

Il patrimonio dell’archivio (documenti dal 1227, mappe, disegni e videointerviste) e i due allestimenti permanenti "Prima fermata: Savigliano" e "Il Teatro della Memoria – 21 racconti sulla Savigliano del secolo scorso" sono tornati a essere fruibili martedì 9 giugno in una data speciale, quella in cui si celebra la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’ICA (International Council on Archives) per porre l’attenzione dell’opinione pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di tutto il mondo sugli archivi e sul lavoro degli archivisti.