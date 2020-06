Quattro studenti dell’Itis Rivoira primi in Provincia nella finale di Webtrotter, tra centinaia di classi da tutta Italia

Aleksandra, Antonio, Chiara e Diego della 3° C Itis “Rivoira” di Verzuolo

Giovedì 28 maggio si è svolta la finale del “Webtrotter”, una gara nazionale a cui hanno partecipato centinaia di classi delle scuole superiori italiane.

La competizione consiste nel rispondere a 24 domande di diversa difficoltà mediante ricerche varie sul web, in un tempo massimo di 80 minuti.

L 'ITIS "Rivoira" di Verzuolo ha partecipato con una squadra composta da quattro studenti della classe 3C Informatica: Chiara Bossolasco, Antonio LaPorta, Diego Mondino ed Aleksandra Venezia.

Si sono piazzati tredicesimi nella classifica finale, su tutta Italia, nonché primi in Provincia di Cuneo.

Insieme commentano: “È stata una bella e coinvolgente esperienza: ognuno di noi aveva un ruolo ben preciso per svolgere le ricerche e questo ha permesso a tutti di mettersi in gioco. Nonostante l'emergenza sanitaria ed i vari problemi che possono insorgere per la connessione Internet, siamo molto soddisfatti del nostro risultato”.