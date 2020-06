CFPcemon: corso per l’idoneità all'esecuzione di lavori elettrici PES PAV PEI

Dal 9 giugno alcune attività formative per le aziende possono tornare in aula ma nel mese di giugno buona parte dei corsi del CFPcemon saranno ancora nelle aule virtuali. Il primo in programma è quello per ottenere l’idoneità all'esecuzione di lavori elettrici come:

PEI - persona idonea a svolgere lavori sotto tensione;

PES - persona esperta e responsabile dei lavori elettrici;

PAV - persona avvertita su come evitare pericoli derivanti dai rischi elettrici.

È un corso che fa riferimento alla norma CEI 11-27 III EDIZIONE e riguarda tutti gli operatori che eseguono lavori elettrici ed in particolare chi esegue lavori elettrici sotto tensione.

Si terrà:

Giovedì 18 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Giovedì 25 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

“I corsi online organizzati nel mese di maggio hanno incontrato il consenso di tutte le aziende che hanno partecipato. Il nostro ente – spiega il direttore Mario Barello - si occupa di fornire ai partecipanti sia gli account necessari per partecipare, sia un supporto tramite chat per l'accesso alla piattaforma. La nostra scelta di organizzare solo lezioni in diretta, con una forte interazione tra allievi e docente, consente a questo tipo di formazione di mantenere la stessa qualità a cui abbiamo sempre puntato nell’aula reale”.

