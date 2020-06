Quattro piccoli trucchi per rimpolpare il salvadanaio

Forse state pensando che avreste tanto bisogno di una somma extra per vivere al meglio le vostre vacanze estive tanto agognate, oppure per acquistare un meraviglioso paio di scarpe che da tanto desiderate indossare, o semplicemente vorreste non arrivare alla fine del mese con l'acqua alla gola, a volte non riuscendo a dormire a causa dei pensieri riguardanti i vostri risparmi.

Niente paura. Fate un bel respiro.

Nella vita di tutti i giorni possiamo operare cambiamenti molto semplici (ma decisamente efficaci) che ci permettono di mettere da parte una somma davvero ragguardevole. Come procedere? Nelle prossime righe qualche piccolo trucco per risparmiare ogni mese.



1. METTETE DA PARTE PICCOLE SOMME

Sembra niente, ma un caffè in più al bar può fare la differenza: se invece di tre caffè al giorno riusciste ad arrivare a uno (magari ovviando alla mancanza di caffeina tramite un comodo thermos) ecco che quelle piccole monete potrete comodamente metterle da parte. Ovviamente all'inizio vi sembreranno spiccioli di scarso interesse, ma con l'andare dei giorni ecco che una montagna di monete da un euro inizierà a farne un piccolo gruzzolo. Questo piccolo tesoro potreste decidere di versarlo in un conto online che dia maggiori interessi di un comune conto corrente. Et voilà, il risparmio è fatto.



2. UTILIZZATE IL "TRUCCO DELLE 48 ORE"

Ok, lo shopping online è davvero la nuova frontiera della comodità: come resistere all'acquisto impulsivo di un meraviglioso portafoglio di pelle scontato del 50%? Facile: rimandando l'acquisto. Posticipare la decisione di un acquisto di 48 ore, infatti, potrebbe farci mordere dal dubbio della reale utilità (o bellezza, o imperdibilità, o quel che preferite) dell'oggetto in questione. Provare per credere: dopo due giorni quel portafoglio non ci sembrerà più tanto goloso, ed ecco che avremo risparmiato.



3. CANCELLATE LA COMPILAZIONE AUTOMATICA DEI DATI DELLA CARTA DI CREDITO

Lo sappiamo, è davvero comodissimo avere uno strumento che ci eviti di dover cercare la nostra carta di credito tutte le volte. Vero, ma è anche molto pericoloso per le nostre finanze: diventa davvero un attimo cliccare un pulsante e cedere alla voglia di shopping compulsivo, vanificando in un piccolo momento tutti i nostri sforzi per mettere da parte qualche soldo.



4. SCARICATE UNA COMODA APP DI MONITORAGGIO SPESE

La tecnologia, però, oltre che fonte di infinite tentazioni, potrebbe anche correre in nostro soccorso: sapete che esistono molte app che vi permettono di tenere sempre sott'occhio lil vostro andamento finanziario e di risparmiare senza sforzo delle belle cifre ogni mese?

Non solo: queste applicazioni saranno anche in grado di farvi vedere in modo molto chiaro quali sono le aree per voi più "pericolose", quelle, cioè, nelle quali siete un po' troppo lassi con voi stessi, e vi renderete più facilmente conto di come porre rimedio alla piccola frana finanziaria che pare investirvi ogni fine del mese!



Certo, sono passi semplici, ma pure per questi serve una bella dose di forza di volontà: bisogna essere costanti e determinati, ma quando si inizieranno a vedere i risultati dei nostri piccoli sforzi, ecco che tutto diverrà più semplice. Provare per credere!