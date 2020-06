Cuneo, al teatro Toselli StaseraNonVieneNessuno: grande attesa per il primo live streaming

Lunedì 15 giugno alle ore 21.15, in diretta dal Teatro Toselli di Cuneo, andrà in onda la prima puntata di StaseraNonVieneNessuno, lo spettacolo dal vivo in live streaming ideato e prodotto da un collettivo di musicisti, attori e operatori dello spettacolo durante il lockdown.

La musica dal vivo è il fulcro del programma, ma non sarà sola in scena: coprotagonisti insieme a lei saranno tutti gli attori del mondo dello spettacolo, dai tecnici agli scrittori, dagli attori ai registi. Nel corso delle 12 puntate previste, StaseraNonVieneNessuno trasformerà il palco del Teatro Toselli in uno spazio nuovo: tra salotto e studio televisivo, tra interviste e interventi teatrali, lo spettatore in streaming potrà “virtualmente” unirsi allo show d'arte varia interagendo sia con il resto del pubblico che con la scena, grazie alla chat di Youtube e delle altre principali piattaforme Social che verranno utilizzate per diffondere la diretta.

Ospiti della prima puntata la band Lou Tapage insieme a Gimmi Basilotta della Melarancio, il comico Marco Los e Samuele Corrado - Tecnico e portavoce del gruppo Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo Piemonte. Il trio cameristico della Centrale curerà dal vivo la colonna sonora. Numerosi gli sopiti delle puntate successive, tra cui Filippo Bessone, Luca Occelli e Azio Citi della Mezz'ora Canonica, Magazin du Cafè, Torino Comedy Lounge, Radio Ravot, le attrici Elide Giordanengo e Francesca Elena Monte, i professionisti dello spettacolo Riccardo Parravicini e Guido Costamagna.

StaseraNonVieneNessuno andrà in onda a partire dal 15 giugno ogni lunedì sera alle 21.15.

Per partecipare alla trasmissione basta collegarsi al sito www.staseranonvienenessuno.it o visitare la pagina “Stasera Non Viene Nessuno” sulle principali piattaforme social.