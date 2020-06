Trasporti, Lega “Piano Nazionale Mobilità fermi al palo"

"Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato dal governo oltre un anno fa e che puntava al rinnovo parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi meno inquinanti, è fermo al palo".

Lo denunciano in nota i senatori piemontesi della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Enrico Montani, Cesare Pianasso, che sul tema hanno firmato insieme ai colleghi un'interrogazione presentata al ministro Gualtieri.

"Le risorse stanziate per le province piemontesi, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli, ammontano a oltre 58 mln di euro ma ad oggi risultano bloccate - proseguono gli esponenti del Carroccio - perché manca la sottoscrizione del Ministro dell'economia e delle finanze necessaria per dare completa attuazione al riparto dei fondi". "Ci domandiamo - concludono i senatori - quali siano le motivazioni che stanno determinando questo assurdo ritardo e se il ministro Gualtieri non ritenga opportuno velocizzare l'iter su un provvedimento che, alla luce del momento storico che stiamo vivendo e delle difficoltà economiche degli enti locali - risulta ancora più determinante".