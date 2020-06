Per la fine di un anno scolastico così particolare, il Soleri Bertoni Choir… canta da casa!

Al termine di un anno scolastico particolare e difficile, segnato dal coronavirus e dalle lezioni a distanza, i coristi e le coriste del Soleri Bertoni Choir di Saluzzo hanno voluto augurare a tutti: “buone vacanze!” e lo hanno fatto con video musicale che, pubblicato proprio mercoledì 10 giugno, ultimo giorno di scuola, arriva a ridosso della Festa della Musica!

Ad essere interpretata dai giovani liceali saluzzesi è stata la celebre canzone di Michael Jackson “Heal the world”, una delle pagine più toccanti e celebri del cantante statunitense.

Il titolo della canzone racchiude in sé il senso più profondo che il testo vuole trasmettere, che può essere sintetizzato nel concetto di “cura”, il “caring” inglese che viene usato anche come sinonimo di gentilezza. “To heal the world” non equivale a guarire il mondo dalle sue ferite ma implica una quotidiana attenzione al mondo che ci circonda e alle persone che incontriamo.

«Si dice che per rendere il mondo un posto migliore – ha detto Enrico Miolano, professore di musica e direttore del Soleri Bertoni Choir -, basti a volte un piccolo gesto.

Un semplice gesto che attiva un circolo virtuoso di generosità e gentilezza, in grado di disinnescare le bombe d’odio e intolleranza che colpiscono ogni giorno la nostra società. Oggi più che mai, mentre veniamo bombardati di messaggi che inneggiano all’odio, abbiamo bisogno di gentilezza. Grandi artisti hanno affidato alla musica il difficile compito di “essere gentile”, cioè di ingentilire con il suo messaggio di pace gli animi di chi ascolta. Noi, con estrema semplicità, ma con grande entusiasmo, abbiamo provato a fare la nostra parte».

“Cura il mondo, rendilo un posto migliore per te e per me e per l’intera razza umana” recita la canzone di Jackson: «Trovando quel piccolo posto pieno d’amore che è dentro di noi, potremo rendere il mondo un posto migliore».

Ricordiamo che il Soleri Bertoni Choir, realtà consolidata nel panorama dell’offerta formativa del liceo saluzzese, in quest’anno scolastico era composto da circa 50 ragazze e ragazzi appartenenti ai 4 settori della scuola stessa. Il video, montato dalle alunne Serena Parisi e Sofia Giletta, è visibile sulla pagina facebook del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo.