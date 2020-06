Savigliano, il Nido “Peter Pan” apre le iscrizioni ma resta l'incertezza sull’organizzazione delle attività a settembre

Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Peter Pan” di Savigliano per i bambini nati negli anni 2018-2019-2020 per essere inseriti nella graduatoria per l’ammissione all’anno scolastico 2020-2021.

Permane comunque una situazione di incertezza rispetto a come sarà l’attività del Nido a causa della situazione legata al Covid-19 e alle conseguenti normative.

“I vari decreti non permettono l’apertura degli asili e le stesse linee guida dei centri estivi non coinvolgono i bambini della fascia 0 3 anni - spiega l’assessore Petra Senesi -. Siamo partiti comunque con le iscrizioni e poi valuteremo in base alle normative che al momento non sono state date. Alcuni ministri hanno fatto alcune dichiarazioni su una possibile apertura dei nidi partendo dalle linee guida dei centri estivi, ma poi non sono state recepite in normativa. Non considerare questa fascia di età tuttavia mette in difficoltà numerose famiglie ed è un peccato che non venga considerata”.

L’unica attività consentita per ora resta quella approvata sia dalla Regione Piemonte che dal Governo sull’organizzazione di parchi “recintati” o giardini chiusi con ingresso contingentato e una figura di educatore con un semplice ruolo di controllo della sicurezza. “Ci dovrà poi essere un genitore o un parente che accompagna il bambino - aggiunge Senesi -. Gli educatori non potranno però organizzare nessun tipo di attività. Ci dovrà essere un ingresso e un’uscita separata, obbligo di igienizzazine delle mani e presetanzine del certificato di buona salute. Sarà di fatto un semplice spazio libero per i giochi, ma non ci saranno attività. Un vero peccato anche per le operatrici che speravano di poter organizzare diverse iniziative”.

A tal proposito il Comune sta cercando di attuare un progetto che rispetti le norme di sicurezza sulla base delle linee guida dei centri estivi e che pertanto potrà quindi essere organizzato per il periodo della bella stagione in arrivo. “Stiamo studiando con esperto di sicurezza tutti i vari criteri - conferma l’assessore - il nido Peter Pan ha un bel giardino recintato dove si potrebbe organizzare, all’interno però non potremo fare nulla - e aggiunge - Di che cosa sarà del nido da settembre non si sa ancora”.

Sul sito del Comune ora è disponibile comunque il modello per l’iscrizione da inviare compilato e firmato insieme al documento di identità del richiedente alla mail: asilonido@comune.savigliano.cn.it



Per informazioni e chiarimenti telefonare allo 0172 712277 oppure al 388-95.16.895 (anche whatsapp) o tramite mail asilonido@comune.savigliano.cn.it