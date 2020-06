Il saluto del sindaco agli studenti di Bra: "Siamo al lavoro per ripartire in sicurezza e in presenza. Buona estate!"

Cari ragazzi, suona oggi – anche in questo caso virtualmente – la campanella dell’ultimo giorno di scuola di un anno difficile e inaspettato, lontano dai banchi, dai vostri compagni di studio e di gioco e dagli insegnanti.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe andata cosi, ma voi siete stati coraggiosi e responsabili, affacciandovi con curiosità alle nuove tecnologie e cercando di dare il meglio anche in questo nuovo contesto.

So che non è stato facile: la scuola non è solo studio ma anche comunità e relazione, e la mancanza di momenti di condivisione con i vostri amici e insegnanti è forte. Vi auguro che l’estate possa portarvi riposo, serenità e piccole ripartenze anche dal punto di vista delle relazioni, sempre tenendo presente l’importanza del rispetto delle norme anticontagio.

Vi do l’appuntamento a settembre, a scuola, finalmente insieme: in attesa di precise linee guida dal Governo, siamo già al lavoro con i vostri insegnanti e genitori per ritrovarci e organizzare un nuovo inizio, in presenza e in sicurezza.

A presto, buona estate!

Gianni Fogliato, sindaco di Bra