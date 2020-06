Oltre 2.000 euro raccolti: il Tapparelli ringrazia chi ha contributo

Roberto Bertola presidente dell’Ente Residenza Tapparelli a nome del Cda, ringrazia quanti hanno contribuito alla raccolta fondi promossa a favore della struttura dall’Avt l’ Associazione volontari Tapparelli.

"Le offerte ricevute sono state molto utili quanto gradite e ci conforta sapere che il nostro operato a tutela de nostri ospiti, sia stato condiviso e apprezzato".

La somma raccolta ammontante ad oggi a 2.045.000 euro, continua il presidente “è stata utilizzata per l’acquisto di una parte di dispositivi di protezione indispensabili per poter svolgere in sicurezza il delicato compito di assistenza da noi offerto, tutelando i nostri Ospiti e il personale da rischio contagio".