Villanova Mondovì: 18 regole per un mercato sicuro

Il Comune di Villanova Mondovì ha diramato attraverso il proprio albo pretorio digitale le 18 regole che dovranno essere rispettate per consentire lo svolgimento sicuro del mercato del giovedì mattina in piazza Filippi.

Eccole elencate di seguito:

1) L'accesso all'area mercatale è consentito ai soggetti che hanno in dotazione mascherine di protezione delle vie respiratorie;

2) Dovranno essere utilizzati guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, soprattutto per i generi alimentari e le bevande;

3) L'accesso è consentito a un singolo componente per nucleo familiare, salvo motivi che richiedano l'accompagnamento;

4) Per il mercato è necessaria la predisposizione di due varchi per l'afflusso e tre per il deflusso;

5) Dovrà essere aumentato il distanziamento tra le singole postazioni di vendita di almeno un metro;

6) Il presidio dei varchi e il controllo interno saranno garantiti da personale della protezione civile, mentre gli operatori di polizia locale hanno il compito di presidiare e sorvegliare l'intera area mercatale;

7) Il numero massimo dei posteggi che potranno essere occupati non potrà superare il numero delle postazioni indicate nelle soluzioni organizzative emergenza Covid-19 dell'area mercatale di piazza Filippi;

8) Gli eventuali posteggi liberi potranno essere assegnati ad altri operatori nel rispetto dei posteggi indicati nelle soluzioni organizzative emergenza Covid-19 e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

9) Gli addetti al controllo del varco di accesso scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale;

10) Gli addetti al controllo del varco d'ingresso dovranno contare il numero degli utenti in ingresso;

11) Il numero di utenti che potrà essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata dovrà essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti;

12) Sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;

13) I clienti dovranni essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;

14) L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti normative fiscali e contributive;

15) Le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

16) L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non devono pregiudicare le vie d'accesso alle abitazioni e di passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie d'emergenza;

17) Gli operatori, in ogni banco, dovranno mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e far uso della mascherina per la protezione delle vie respiratorie;