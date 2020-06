Volontari al lavoro per riaprire in sicurezza il Museo etnografico Coumboscuro

La giornata a porte aperte organizzata dal Museo Coumboscuro ha accolto volontari dall’intera provincia di Cuneo. Ciò ha permesso gli interventi di manutenzione sulla collezione in legno e la messa in sicurezza riguardo le indicazioni per la visita durante la fase 3.

Gli interventi di sanificazione avverranno in settimana da parte di ditta specializzata. Le visite al Museo Etnografico Coumboscuro della civiltà provenzale alpina, da domenica 14 giugno sarà aperto tutti i giorni, previa prenotazione. Festivi 10.00 / 12.00 – 15.00 / 18.00.