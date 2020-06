Coldiretti: trasformiamo le fattorie didattiche in centri estivi

Sono oltre tremila le fattorie didattiche presenti nelle campagne italiane che possono accogliere durante l’estate i bambini in sicurezza con attività ricreative ed educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della fine della scuola e della riapertura dei centri estivi.

“In Piemonte abbiamo 205 fattorie didattiche accreditate dalla Regione – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Si tratta di aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile. Sono, quindi, luoghi ideali in cui accogliere piccoli gruppi tenendo conto delle norme di sicurezza, distanza e igiene previste per la Fase 2. Una offerta che, attraverso il progetto Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti, ha coinvolto negli ultimi venti anni, a livello nazionale, circa 10 milioni di bambini di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori. Con la fine della scuola, le fattorie didattiche possono svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie e i genitori che, nel frattempo, sono rientrati al lavoro con, però, la sicurezza di poter offrire servizi educativi badando al benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi”.