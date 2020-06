"Grazie di cuore a medici ed infermieri del Santa Croce di Cuneo"

Gentile Direttore,

Ho ricoverato mia mamma d’urgenza nei giorni scorsi: considerata l’età avanzata e la diagnosi effettuata dal medico che ha consigliato una visita urgente, da cui è poi derivata l’osservazione e un breve ricovero in Medicina d’Urgenza all’ospedale S. Croce, ero alquanto preoccupato.

Devo ringraziare in particolare due medici della struttura diretta dal dr. Lauria, che sono Massimo Rega e Tania Prinxis, oltre a tutto i personale di assistenza. Devo dire che l’approccio con il paziente, dal punto di vista sia clinico sia assistenziale è eccellente: la professionalità e l’umanità sono le caratteristiche che hanno consentito in questi anni la fidelizzazione dei Cuneesi (e non solo) al nostro ospedale. Ne dobbiamo andare fieri.

Mia mamma è stata poi dimessa con i presidi necessari per continuare la cura a domicilio.

Giancarlo Isaia

Cuneo