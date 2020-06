“Sorella acqua, sorella democrazia”: 9° anniversario dei referendum

Da nove anni a questa parte il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune ha organizzato “La Primavera dell’Acqua”, una giornata di impegno, in amicizia, tra cittadini ed amministratori per realizzare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato in provincia di Cuneo.

La prima edizione nell’anno del referendum, 2011, a Beinette, l’ultima nel 2019 a Borgo San Dalmazzo, sempre con tanti amici.

Quest’anno ciò non è possibile per l’emergenza coronavirus in corso.

Non per questo l’impegno per la realizzazione del voto referendario può venire meno. Nella nostra provincia sta per concludersi il primo passo che consiste nell’affidamento del servizio al gestore unico Cogesi, totalmente pubblico, partecipato unicamente dai comuni del territorio. Ma come sapete c’è chi tenta di ritardare il più possibile il subentro.

Anche per questo vi chiediamo di unirvi virtualmente a noi nell’iniziativa on line organizzata dalla segreteria nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, collegandovi alla diretta che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e sul canale YouTube “ AcquaBeneComune ”.

“Sorella acqua, sorella democrazia” è in programma domenica 14 giugno 2020 a partire dalle 20.30, generosamente hanno accettato di portare il loro contributo diversi intellettuali e attivisti, a partire dalla scrittrice Dacia Maraini “la signora dell'acqua” per il suo costante impegno a difesa di questo bene comune, Padre Alex Zanotelli (missionario comboniano), Emilio Molinari, Laura Cima, Marco Bersani, Paolo Carsetti.

Porteranno il loro contributo artistico e musicale: Yo Yo Mundi, Luca Bassanese, Max Manfredi e Antonella Delli Gatti.





COMITATO CUNEESE ACQUA BENE COMUNE: tel.3893455739

PEC: comitato.abc.cuneo@pec.it

mail: comitato.cuneese@acquabenecomune.org