Ampliamento in vista per la sede degli Aib di Paesana: nuovi spazi per gli spogliatoi e la gestione delle emergenze

Ampliamento in vista per la sede dei volontari della squadra Anti incendi boschivi di Paesana.

Il gruppo (che svolge anche attività di Protezione civile), guidato dal caposquadra Andrea Borgogno, ha la sua sede all’interno dello stabile che ospita l’Unione montana dei Comuni del Monviso, all’interno della sala utilizzata come “Unità di crisi” in caso di emergenze o calamità naturali.

Borgogno, a nome della squadra, ha presentato formale richiesta alla Presidenza dell’Unione per ottenere un ampliamento della sede, chiedendo la concessione anche della sala adiacente all’“Unità di crisi”, al momento inutilizzata.

Emidio Meirone, presidente dell’Unione del Monviso, ha vagliato la richiesta insieme alla Giunta, avvallata poi all’unanimità. Manca solo qualche mera formalità, ma la decisione è stata ormai assunta.

“Tutto è nato dalla richiesta presentata dagli Aib di Paesana, che mi ha trovato immediatamente d’accordo. – ci ha detto Meirone – Il lavoro che svolge la squadra Aib di Paesana è encomiabile: una sede più grande e il più dignitosa possibile è dovuta. Abbiamo concesso l’ampliamento nella sala che, oltre a diventare il fulcro della sede Aib, compresa una sala operativa, ospiterà anche un piccolo ufficio autonomo per il corpo di Polizia locale dell’Unione”.

Proprio in questa porzione di fabbricato, infatti, i “civich” avranno la loro postazione di elaborazione dei dati raccolti dall’autovelox, che come abbiamo anticipato ieri tornerà presto in funzione sulle strade della Valle.

La restante parte verrà quindi concessa agli Aib, che hanno già in mente di realizzare uno spogliatoio per i volontari.

“Sin da prima del mio insediamento – le parole del sindaco di Paesana Emanuele Vaudano – ho sempre avuto modo di constatare quanto sia prezioso e fondamentale per il nostro paese l’operato degli Aib.

Un gruppo di volontari che, al momento del bisogno, è sempre in prima linea: in caso di incendi boschivi, alluvioni, calamità, ricerche di persone disperse. Loro ci sono sempre, e ne abbiamo avuto la prova anche in questi ultimi mesi di emergenza pandemia: le attività svolte dall’Aib sono state molteplici.

A tutti loro vada il ringraziamento per tutto l’impegno profuso: sono contento della decisione di concedere l’ampliamento della sede, che permetterà alla squadra di organizzarsi al meglio, anche a livello di spazi”.

Soddisfatto il caposquadra Andrea Borgogno. “Questo ampliamento dei locali a nostra disposizione – ci ha detto a nome della squadra – ci permette di svolgere sempre al meglio le nostre attività a favore del territorio e della popolazione di Paesana e non solo.

L’Unione del Monviso ci permette di ottenere nuovi spazi, che adibiremo in parte a spogliatoi, con altre aree utilissime per la gestione delle emergenze che ci troviamo a dover affrontare.

Ringraziamo l’Amministrazione dell’Unione, ed in particolar modo il presidente Meirone per aver approvato pressoché immediatamente la nostra richiesta”.