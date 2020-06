Da Marene a Luserna San Giovanni: la solidarietà a ritmo di un campanaccio

L’asta del campanaccio d’artista dell’associazione Allevatori “Fiera dei Santi” di Luserna San Giovanni ha portato i suoi frutti: con il ricavato l’Uliveto, che ospita disabili gravi, ha attrezzato un nuovo spazio per la socialità e la Pro loco sarà dotata di dispositivi per l’igienizzazione.

Ora, il campanaccio dipinto dall’illustratrice torrese Alessandra “Cerotto” Parigi con il Vandalino, la Bruna alpina, l’arcobaleno e la scritta “Andrà tutto bene”, decora l’ufficio di Valter De Michelis, uno dei soci della Euro Service di Marene, che produce impianti di mungitura e di refrigerazione del latte.

A maggio De Michelis infatti se l’è aggiudicato per 1.000 euro: «Mi è spiaciuto portarlo via da Luserna perché è importante per il paese ma è da tempo che volevo di acquistare un “rudun” e questo ha un valore tutto particolare». Marene, infatti, con poco più di 3.200 abitanti è stata colpita duramente dal Covid-19: «Abbiamo avuto 32 casi accertati e 7 decessi: il paese è stato messo quindi alla prova – racconta –, il contagio ha colpito crudelmente i bar e gli spazi di socialità per gli anziani». De Michelis ha deciso di esporlo quindi come testimonianza e avvertimento: «È un cimelio di un periodo che non dovremo dimenticare mai» e conta di riportarlo a Luserna per la Fiera dei Santi di questo autunno in modo che tutti possano vederlo.

In accordo con il Comune, l’associazione Allevatori “Fiera dei Santi” ha deciso di destinare 800 euro all’Uliveto della Diaconia valdese valli e i restanti 200 per dispenser e igienizzanti messi a disposizione della sede della Pro loco. «Con quella cifra la struttura dell’Uliveto si è dotata di un grande televisore in modo da attrezzare un ampio salone dove ora gli ospiti possono ritrovarsi in condizioni di sicurezza. È stato quindi un modo per contribuire a creare una ambiente per la socialità nel rispetto di tutti i limiti imposti dal distanziamento con cui dobbiamo convivere» dichiara Silvano Fenouil presidente dell’associazione.