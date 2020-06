Ghisolfi al gran finale dell'Arena di Giletti

Il duo piemontese nazionale Giletti - Ghisolfi, il primo Conduttore il secondo Banchiere opinionista, si conferma nel gran finale dell'Arena che andrà in onda questa domenica sera sulle frequenze della 7 a partire dalle ore 21.

Si tratta della puntata di suggello conclusivo di una stagione televisiva costellata da crescenti successi negli ascolti e nei giudizi di un vasto pubblico popolare oltre che di addetti ai lavori: una filosofia che accomuna il presentatore Massimo Giletti al Banchiere europeo e mondiale e scrittore Beppe Ghisolfi, e che ha portato il primo a prescegliere il secondo quale autorevole ospite pressoché stabile, nella fase conclusiva del ciclo di puntate di Non è l'Arena, al fine di fare chiarezza sulle centinaia e centinaia di pagine di decreti, leggi di conversione ai decreti, circolari ministeriali che hanno finito con il precludere l'accesso delle Banche alle garanzie pubbliche e l'accesso di famiglie e imprese a finanziamenti che non erano a fondo perduto. Proprio dagli interventi di Ghisolfi, ospitati da Giletti (oltre che dalla collega Myrta Merlino all'Aria che Tira delle ore 12), hanno tratto origine alcune delle proposte successivamente elaborate al fine di parificare l'Italia al resto dei Governi europei, americani e giapponesi dal punto di vista dei migliori provvedimenti da assumere per far riprendere l'economia reale valorizzando e non colpevolizzando, come si è finito con il fare nel nostro Paese, la fondamentale e strategica economia bancaria.