Gianna Gancia: "Le imprese insultate da Tridico sono quelle che mantengono i carrozzoni statali"

" Le parole riservate al mondo delle imprese, mondo che sostiene sulle proprie spalle i molti carrozzoni statali, da parte del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico sono irrispettose verso tutte quelle migliaia di “pigri” che hanno voluto anticipare la cassa integrazione in deroga ai loro collaboratori e dipendenti, perché preoccupati dei probabili ritardi ed inefficienze da parte dell’Inps ".

"Le parole di Tridico, sulle aziende che a suo dire non aprono “per pigrizia o per opportunismo”, non mi sorprendono e rappresentano la punta dell'iceberg di un atteggiamento anti-impresa che permea la macchina amministrativa italiana e che, negli anni, ha prodotto quella montagna di inefficienze e sprechi che ogni cittadino e imprenditore sperimenta, tristemente, ogni giorno".