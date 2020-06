Lagnasco: dal 17 giugno riapre la Biblioteca comunale

La biblioteca comunale di Lagnasco riapre alla fruizione del pubblico dopo la chiusura forzata imposta dalle norme peer il contenimento della diffusione del virus Covid-19. I volontari che la gestiscono, dopo la serata all'aperto della scorsa settimana destinata unicamente alla restituzione dei numerosi libri in prestito, di concerto con l'Amministrazione Comunale, hanno definito le modalità per la riapertura in sicurezza nel rispetto delle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni, riattivando un utile e gratuito servizio alla popolazione.

Sarà possibile accedere unicamente su prenotazione e, per la ricerca dei libri, ci si dovrà attenere alle disposizioni che saranno impartite dai bibliotecari in servizio; definite anche le modalità per la "quarantena" dei libri restituiti.