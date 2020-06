Per riaprire le aree gioco bimbi di Saluzzo, rispettando le normative anti-Covid, servono 13500 al mese

“Spiace vedere che ancora stamattina, giovedì 11 marzo, le aree giochi pubbliche nel Comune di Saluzzo sono chiuse o non agibili ai bambini”.

Lo afferma Paolo Demarchi, consigliere comunale della Città, in una nota trasmessa alla stampa locale.

“Quasi tutti i Comuni del cuneese, anche i più grandi come Fossano ed Alba hanno provveduto, in base alle norme in vigore, alla pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei giochi ludici. Saluzzo no.

Sarebbe opportuno che le aree gioco cittadine possano essere utilizzate dai bambini, attenendosi alle norme vigenti, è necessario da parte di questa Amministrazione un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità”.

Proprio sulla normativa che regola le modalità di riapertura delle aree gioco, fornendo istruzioni sulla sanificazione degli spazi comuni, interviene il sindaco Mauro Calderoni. Il primo cittadino spiega che “la normativa prevede la ‘pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, preferibilmente giornaliera’”.

Un’operazione di tale portata, svolta quotidianamente, “per il Comune di Saluzzo, che conta una trentina di aree gioco, significherebbe un costo di 450 euro più IVA al giorno. – illustra il sindaco – Stiamo valutando con l’ufficio tecnico se riusciamo a sostenere un esborso simile: parliamo di 13.500 euro al mese, sempre non ivati.

Colgo però l’opportunità dell’interessamento di Demarchi, affinché sfruttando la sua carica di consigliere regionale stimoli il presidente Alberto Cirio a farsi promotore di un confronto col Governo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Non si può continuare a scaricare responsabilità e costi sugli Enti locali”.