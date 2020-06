Riconversione Burgo e viabilità, convocata giunta straordinaria: passaggio a livello interno non praticabile, c'è l'ipotesi di una bretella in via Faliccetto

Nuovo incontro, questa volta straordinario, della giunta di Verzuolo sul "protocollo Burgo". L'incontro è avvenuto oggi, giovedì 11 giugno e arriva a due settimane dalla riunione con l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Marco Gabusi.

In quell'incontro Gabusi aveva incaricato il sindaco di Verzuolo Panero di attivare un tavolo tecnico con i firmatari del protocollo.



"Occorre premettere che - si legge nella nota divulgata dal comune di Verzuolo al termine dell'incontro - come più volte comunicato dalle Ferrovie, non è purtroppo possibile creare il passaggio a livello interno alla Burgo: sarebbe costruito su proprietà privata e l'Agenzia sulla sicurezza ferroviaria non ne darebbe il benestare."

"L’ipotesi era stata sostenuta sin dall’inizio del Protocollo dal Sindaco - continua la nota - sapendo che sarebbe stata una soluzione provvisoria e non risolutiva del traffico pesante in Falicetto. Anche la Burgo ha preso atto dell’impossibilità di un passaggio a livello interno. Una delle ipotesi da verificare (come è emerso dall’incontro del 28 maggio 2020) è la realizzazione della bretella da via Falicetto al passaggio a livello (salvaguardando tutte le abitazioni di località Papò e migliorando la condizione del traffico all’interno della stessa Papò con l’esclusione dei camion) quale primo tronco del “Piano Territoriale” approvato 10 anni fa."



"Il successivo completamento del “Piano” risolverebbe anche il traffico all’interno di Falicetto. La rotatoria sulla provinciale contribuirebbe ad una positiva risposta anche al trasporto Tonoli. - continua - Ovviamente sono condizioni indispensabili la risoluzione immediata da parte di Burgo della problematica di entrata ed uscita degli autocarri dallo stabilimento e la riqualificazione da parte di Ferrovie della linea ferroviaria. Si migliorerà così la qualità dell’ambiente, settore fondamentale del programma della Giunta insieme al settore lavoro, tanto più in questo momento di crisi. Su alcuni aspetti, inoltre, sarà importante il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni interessati."