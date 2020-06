I lavoratori Arcelor Mittal di Racconigi sfilano per le vie del centro contro il piano industriale presentato dall'azienda

Hanno incontrato questa mattina, giovedì 11 giugno, il sindaco di Racconigi Valerio Oderda e alcuni componenti dell'amministrazione racconigese i lavoratori dell'ex-Ilva, coinvolti nel piano industriale 2020-2025 di Arcelor Mittal.

Piano che è stato bocciato nei giorni scorsi dal governo a seguito dell'incontro in videocall del gruppo franco indiano con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell'economia Roberto Gualtieri con la presenza delle istanze sindacali.

Il piano - definito inaccettabile da Patuanelli - riguarda 10mila lavoratori della ex Ilva la maggior parte impiegati nello stabilimento di Taranto, al centro di un'annosa questione ambientale e occupazionale irrisolta da decenni.

A Racconigi sono impegnati circa 140 lavoratori Arcelor Mittal che oggi hanno sfilato in sicurezza per la via del comune nel giorno del mercato cittadino. I dipendenti dello stabilimento che si occupa della produzione di laminati in ferro circolari (tubi) presidiano - su iniziativa della Fiom locale - davanti allo stabilimento dallo scorso 25 maggio, giorno del primo incontro tra le parti per discutere il piano.