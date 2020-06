Le Macine del Confluente vi aspetta per farvi riscoprire il fascino di una vita genuina

Per apprezzare la bellezza della natura al ritmo lento del passaggio delle nubi, lasciatevi avvolgere dall'atmosfera magica che infonde Le Macine del Confluente. In un ambiente di pace e relax con ampi spazi a disposizione, potrete degustare un aperitivo nell’uliveto, una cenetta in giardino ed un buon bicchiere di vino, oppure, dopo un pernottamento rilassante, al mattino potrete godervi una splendida colazione, un po’ di sole ed un tuffo in piscina. Le Macine del Confluente è una dimora di charme a Badalucco in valle Argentina, a metà strada tra il mare e la montagna, luogo incantevole in ogni stagione.

Tiziana e Gigi hanno creato con tanta passione questo angolo di ristoro decisi a valorizzare non solo lo splendido territorio, ma anche i sapori di una cucina che basa le sue fondamenta sulla tradizione, rispettando rigorosamente le materie prime del territorio e proponendo una cucina attuale.

Il locale in questo periodo offre un fresco dehors con vista sugli uliveti, dove il sottofondo musicale è quello delle cicale e del gorgoglio del torrente Argentina. Sarete rapiti da un ambiente rustico ma al contempo chic, dove la parola d’ordine è accoglienza. Il luogo è ideale per colazioni, pranzi, cene e cerimonie in un ambiente che ristora il corpo e cura l’anima donando emozioni e sensazioni indimenticabili.

Le Macine del Confluente dispone di sei romantiche camere dalla raffinata atmosfera e spazi curati dove è possibile soggiornare, immersi nella splendida cornice dell'entroterra ligure nel meraviglioso borgo di Badalucco.

Tiziana e Gigi vi aspettano insieme al loro staff e non preoccupatevi, la distanza sociale sarà garantita e soprattutto sarà compensata dalla qualità dei prodotti, dall’ospitalità, da un servizio attento e sorridente, dalla cura dei particolari e dall’abbraccio vero, non virtuale, della natura.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni telefonare al 0184 407018 o visitate il sito e la pagina Facebook.