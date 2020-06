Tre passaggi fondamentali per migliorare la tua presenza online

Hai deciso di pubblicizzare la tua azienda online e hai trovato così tante informazioni che non sai da dove iniziare? Forse questa guida potrebbe fare al caso tuo perché, a partire dai consigli professionali di Italiaonline abbiamo deciso di creare una piccola guida base con i tre passaggi fondamentali per migliorare la tua presenza sul web.

A chi parli? Conosci i tuoi lettori

Un errore che in molti commettono è quello di passare subito all’azione senza prima fare un’analisi fondamentale che riguarda il pubblico a cui è destinata la tua comunicazione sul web. Praticamente avrai bisogno di studiare il mercato, i competitor e i profili delle persone che potrebbero essere interessate a ciò che vendi. Un’analisi preliminare ti consente di gestire e ottimizzare le risorse di cui disponi per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi. A tale proposito hai già deciso dove vuoi arrivare? Perché dovresti pubblicizzare online la tua attività? Rispondere a questa domanda in maniera generica non ti sarà di aiuto. Dovrai, invece, stabilire con esattezza come e dove intendi arrivare fissando obiettivi raggiungibili, quantificabili e numerabili. Un esempio? “Voglio arrivare a ottenere almeno tre clienti in più al mese”. Questo un obiettivo facile da raggiungere e da quantificare che ti permetterà di capire in che modo lavorare.

Quale tono utilizzare?

Lo studio del tuo pubblico è importante non solo per la definizione degli obiettivi ma anche e soprattutto per scegliere lo stile comunicativo che adotterai. In poche parole ti servirà a stabilire il tono di voce che è il modo di scrivere e di presentare la tua azienda in base alle persone a cui ti rivolgerai. Non è un’attività semplice ma è fondamentale per la pubblicazione dei contenuti che non andrebbero lanciati in rete con impulsività. Difatti dovresti sempre rileggere con attenzione ciò che hai scritto e cercare di capire se hai prodotto un testo efficace, chiaro e immediato da comprendere.

Le giuste immagini

Infine presta sempre attenzione alle immagini che utilizzi per almeno due motivi. Il primo riguarda il potere comunicativo delle immagini che sul cervello umano hanno un effetto più immediato rispetto alla lettura di un testo. Le immagini si fissano nella memoria più velocemente rispetto ad un testo che richiede un maggiore impegno mentale. La seconda ragione per cui dovresti scegliere attentamente le immagini che usi riguarda il diritto d’autore. Sul web ci sono tantissime immagini che puoi utilizzare a tuo piacimento ma non tutte sono fruibili gratuitamente. Perciò presta attenzione a quelle coperte dal diritto d’autore ed evita di trovarti in fastidiose controversie e sanzioni per l’utilizzo improprio.

Conclusioni: impara dagli errori e monitora sempre il tuo lavoro

Il contro consiglio extra è quello di non arrendersi al primo sbaglio. Annota ciò che non è andato bene e monitora costantemente le tue attività servendoti dei dati di navigazione e degli strumenti di analisi. Ti servirà per correggere il tiro e beneficiare di continui miglioramenti quotidiani che si ripercuoteranno positivamente anche sul tuo fatturato.