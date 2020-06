Corso Europa, entro fine mese lo studio per il re-styling: resterà a 2 corsie?

Corso Europa torna a essere oggetto di discussione in Consiglio comunale ad Alba, nella seduta odierna di giovedì 11 giugno. A sollevare la questione, l'interrogazione presentata dal consigliere Claudio Tibaldi, a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico albese: "Uno dei primi stanziamenti fatti dalla nuova Giunta a guida del Sindaco Bo è stato quello di una somma di 40.000 euro per una consulenza esterna che valutasse il riassetto della viabilità su corso Europa, anche tornando a una viabilità a 4 corsie".

Dopo quasi un anno, a rispondere facendo il punto è l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio: "Parte dello stanziamento complessivo dedicato al riassetto di corso Europa prevedeva uno studio di fattibilità per il quale erano stati messi a bilancio 40.000 euro. Ad oggi sono state eseguite sia la gara per i rilievi - eseguiti a novembre e dicembre - che quella successiva per la progettazione, spendendo in tutto 14.000 euro, entrambe a seguito della raccolta di più preventivi. Nello specifico, 9.000 euro sono serviti per l'esecuzione dei rilievi su 2,2 km di strada e 5.000 euro per la progettazione, affidata allo studio Jappelli di Milano. A gennaio è iniziato lo studio e appena prima della fase acuta della pandemia sono stati consegnati i rilievi sulle criticità; ora, entro la fine del mese dovrebbe arrivare lo studio-proposta. Il lavoro presentato verrà quindi condiviso con la I Commissione consiliare, i cittadini e il Comitato di quartiere, presentando infine il progetto che ha come obiettivo principale quello di eliminare alcune delle criticità emerse in fase di rilievo".

Sarebbero ben 19, infatti, i nodi da sciogliere per la messa in sicurezza dell'arteria viaria albese, a proposito della quale l'assessore Reggio smentisce si sia mai parlato di un ritorno alle 4 corsie.

"Fa piacere che si siano risparmiati dei denari - incalza il consigliere Tibaldi nella replica -, ma sul ritorno di corso Europa alle 4 corsie, faccio presente che è stato il leit motif della campagna elettorale del centrodestra, e uno dei primi atti proposti".