Gagliasso (Lega): "SS28, la strada per il mare deve essere sicura, interrogazione perchè ANAS acceleri sugli interventi"

Si riaprono i confini tra Regioni e si avvicina la stagione turistica mentre cresce la preoccupazione per la messa in sicurezza della Strada Statale 28, che porta ogni anno molti piemontesi nelle spiagge liguri.

“Ho depositato proprio oggi - commenta Matteo Gagliasso, Consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte – una interrogazione alla Giunta per sollecitare, affinché vengano posti in essere seri e rapidi interventi sulla Statale 28, che solo nell’ultimo mese è stata teatro di 3 incidenti gravi. Salita Mombrignone, cave di Bagnasco e Eca Nasagò sono interventi che già godono di un finanziamento e che non possono attendere ancora”.

“I colleghi del Consiglio regionale Ligure – conclude il cuneese Gagliasso, che in Regione è Vicepresidente della V Commissione – con altrettanta preoccupazione si muovono perché la strada che collega Ceva e Imperia sia oggetto dei lavori da tempo attesi. Sabato e domenica turisti e gitanti animeranno le nostre strade verso il mare, la Lega sarà in prima linea in Regione perché il cantiere, che deve aumentare la sicurezza e garantire la creazione di una viabilità alternativa adeguata ai volumi di traffico, divenga realtà. Vogliamo una stagione estiva sicura per i nostri cittadini e per i turisti che sceglieranno il nostro territorio per una gita o per la sospirata vacanza al mare”. Nota del Consigliere regionale Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso