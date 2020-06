"Gli stati generali sull'economia? Inutile passerella propagandistica. I cuneesi sanno che esiste il CNEL?"

Nel 2016, con un referendum, l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi voleva abolirlo, anziché magari renderlo a tutti gli effetti operativo ed esecutivo sostituendolo al Senato, doppione della Camera. Pensate che anche Treu si schierò con Renzi per l’abolizione del Cnel, ma tant’è che questo personaggio – cose che possono accadere solo in Italia – è stato confermato alla sua presidenza, malgrado sia il primo a non crederci.

Perché il Governo e il Parlamento non interpellano il Cnel in questo momento cruciale? Per non riconoscere sostanzialmente uno scomodo e competente intruso? Invece, gli Stati generali saranno una parata accademica e molto costosa per le casse dello Stato (vi parteciperanno anche esperti internazionali) per discutere del nostro rilancio economico e sociale.