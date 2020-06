Fossano, l'assessore Rattalino sul ritorno a scuola: "Date della ripartenza sono la priorità ma bisogna individuare gli spazi e organizzare le aule"

Anche l'Assessore all'Istruzione del Comune di Fossano Donatella Rattalino ha partecipato, nella giornata di mercoledì 10 giugno, alla videoconferenza organizzata dal Comune di Mondovì su iniziativa dell'Assessore Luca Robaldo con l'obiettivo di fare il punto sulla ripartenza delle scuole in Granda ed in modo particolare nelle 7 sorelle.

"Da quest'incontro è emersa, ancora una volta, la necessità di avere delle risposte concrete dal Governo in materia di servizi scolastici, a partire da una data certa per il ritorno tra i banchi. Si è poi tornati su un tema su cui io e il Sindaco di Fossano Dario Tallone eravamo già intervenuti settimane fa: i servizi scolastici 0-3 anni, servono delle linee guida in tempi brevi. La data della ripartenza delle scuole è la priorità ma bisogna individuare anche gli spazi, capire come organizzare le aule nel rispetto delle distanze di sicurezza. Ringrazio l'Assessore di Mondovì Robaldo per essersi fatto promotore di quest'importante momento di confronto" il commento dell'Assessore Donatella Rattalino.