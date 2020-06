Dall'Unione Montana Valle Stura un aiuto ai disoccupati over 58

L’Unione Montana Valle Stura ha candidato, ad ottobre 2019 ed a seguito del bando emanato dalla Regione Piemonte, un progetto di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58.

L’iniziativa presentata dall’Unione Montana prevede il coinvolgimento di 6 dei 13 comuni aggregati nell'Unione Montana Valle Stura, ossia Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Roccasparvera, Vignolo e Vinadio, che hanno indicato in totale la possibilità di inserimento in cantiere di lavoro per 11 persone over 58 che non abbiano maturato i requisiti previdenziali a fini pensionistici.

Il progetto candidato, in base alle indicazioni raccolte dai Comuni, si incentra sugli interventi nel campo ambientale ed in particolare assicurerà il necessario appoggio alle strutture comunali per le attività di manutenzione del verde pubblico, di insabbiamento e pulizia strade, di sgombero neve, collaborazione in altre azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale e di attività di manutenzione straordinaria di vario genere collegate.