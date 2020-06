La Cantina Munesteu dona vino pregiato ai volontari dell’Ordine di Malta di Cuneo

Roberto Rocca, titolare dell’azienda vinicola Cascina Munesteu di Barbaresco ha voluto donare duecento bottiglie di vino al Cisom, delegazione di Cuneo, per ringraziare i volontari dell’Ordine di Malta per tutto quello che fanno e hanno fatto durante i mesi più caldi dell’emergenza Corona Virus.

Le speciali bottiglie hanno una particolare etichetta, realizzata dal graphic designer albese Valerio Vacchetta, su cui nella sagoma stilizzata di un uomo si fondono insieme le tre figure che sono state fondamentali nella lotta contro il Covid19: gli operatori sanitari, la Protezione Civile e le forze dell’ordine.

"Noi del Cisom le distribuiremo tra coloro che più si sono distinti con i loro servizi nei giorni caldi della pandemia e useremo le rimanenti bottiglie per rimpinguare il “Cesto della solidarietà” di Via Amedeo Rossi dove “Chi può lascia e chi non può prende”, che con il suo contenuto da mesi porta un po’ di sollievo alimentare a chiunque ne abbia bisogno" spiega Gian Maria Aliberti Gerbotto, volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.