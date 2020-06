L’Instant book “Il Diritto alla felicità” ha raccolto le paure, preoccupazioni, sogni e bisogni dei giovani durante l'emergenza Covid 19

Come hanno vissuto il periodo dell’emergenza Coronavirus i giovani e ragazzi?. Le loro opinioni hanno interessato insegnanti e mass media.

La cooperativa sociale Caracol e i suoi educatori sono entrati nel loro lockdown per rilevare situazioni, sentimenti, pensieri, paure e opportunità.

La panoramica è emersa grazie ad una indagine conoscitiva online svolta nel mese di aprile, in piena Emergenza e inviata tramite whatsapp.

Il questionario COndiVIDiamo ha indagato 4 principali aree tematiche: amicizie e socialità; benessere psico-fisico, relazioni familiari, tecnologie.

"Ci siamo stupiti di quanto i ragazzi abbiano risposto e raccontato di sè , inoltrandolo ad amici e conoscenti - affermano i referenti della Cooperativa- 2600 ragazzi ci hanno risposto dai territori del Cebano/Monregalese, Fossanese, Saviglianese, Langhe, Busca e Saluzzese.

Questo primo dato ci ha spinti a curare maggiormente l'elaborazione del questionario e soprattutto elaborare in fretta un Instant book per dare voce ai giovani. Per un approccio più scientifico abbiamo chiesto la collaborazione ad alcuni amici esperti con i quali collaboriamo (Cremit dell' Università cattolica di Milano, Libera, Metodi, agenzia Nazionale Giovani e Istituto Paulo Freire Italia)".

Nel rapporto d’indagine contenuto nell’Istant book “Il diritto alla Felicità” la Cooperativa restituisce i dati, le prime analisi e le storie emerse.

"I giovani ci hanno regalato con generosità e sincerità tutte le loro paure, le preoccupazioni, i loro sogni e bisogni ricordandoci il loro Diritto alla Felicità. Il materiale ricevuto è ricco e denso di significati e lo abbiamo sottoposto agli occhi dei nostri principali esperti di Università di riferimento – Ennio Ripamonti, Silvia Manfredi, PierCesare Rivoltella, Michele Marangi, Stefano Pasta, Giovanni Campagnoli, Carlo Andorlini e Michele Gagliardo - perché ci restituissero con il loro sguardo competente e lungimirante non tanto delle conclusioni ma alcune riflessioni e linee guida per i successivi passi che muoveremo insieme alle comunità con una ricerca – azione, dal mese di giugno, per sostenere e prendersi cura di un territorio capace di ascoltarsi e di prendersi cura di sé".

L ’Instant Book appena pubblicato, è scaricabile al link sottostante, disponibile sui canali social e attraverso gli uffici Caracol.

Link Instant Book – CoopCaracol (Alta Definizione per stampa cartacea) https://drive.google.com/file/d/1F7q6EhhBWXtJs6Lrk5IaZS-loN4TEU0B/view?usp=sharing