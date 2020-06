Ormea, il Coronavirus cancella le tradizioni: niente processione, concerto e fuochi d'artificio per il Corpus Domini

Tradizioni stravolte a Ormea a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto gli amministratori comunali e gli organizzatori di eventi di tutt'Italia a rivedere le proprie disposizioni circa gli appuntamenti in calendario per l'estate (e non solo).

"Quest'anno per la festività del Corpus Domini non potrà esserci la solenne processione e quindi non si farà neppure il tradizionale 'inghirlandamento' di via Roma - ha dichiarato il sindaco, Giorgio Ferraris -. Non si potranno fare neppure il concerto del corpo bandistico Alta Val Tanaro, né lo spettacolo pirotecnico".

A proposito di ghirlande, il primo cittadino ha precisato: "Non significa che sia vietato farle; se qualcuno avrà piacere di farne anche solo un tratto, in via Roma o nei 'trevi', potrà farlo tranquillamente. So che molti si stanno organizzando e ringrazio le attività e i privati per quello che faranno per rendere più bella e accogliente la nostra città".