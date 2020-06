Aspettando il vaccino per il Covid-19, il Caffè Letterario di Bra ci presenta l’uomo che sconfisse la poliomielite

Eccoci qui, all’inizio della “fase 3”. Nell’epoca della convivenza con il virus, mentre medici e ricercatori stanno tentando di trovare il vaccino contro il Covid-19, il Caffè Letterario di Bra ci porta alla scoperta dell’eroe che ha salvato tutti noi da un altro flagello: la poliomielite.

Leggendo ‘Il cacciatore di sogni’ (Mondadori) di Sara Rattaro, conoscerete la storia dello scopritore di quel prezioso vaccino, Albert Bruce Sabin. E anche quella di un ragazzino di dodici anni dallo sguardo aperto ed un sogno prezioso.

La trama si dipana con delicatezza e scalda il cuore. Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratello maggiore piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole ed un aereo da prendere per tornare da Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell’aereo, la sua vita cambia per sempre. Luca incontra un eroe… No, non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha attirato l’attenzione di tutti, ma di un misterioso signore che somiglia un po’ a Babbo Natale e occupa il sedile accanto al suo. All’improvviso l’uomo gli chiede: “Posso raccontarti una storia?”.

Comincia così un’avventura straordinaria, fatta di parole e ricordi, con una sorpresa davvero inaspettata… l’avventura di un cacciatore di sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin. Scrive Sara Rattaro nella sua nota alla fine del volume “Albert Sabin è stato il mio eroe ed è per questo che ho voluto raccontare la sua storia, perché ha tanto da insegnarci, ancora oggi”.

Quello che l’autrice ci consegna è un monito, un incoraggiamento: vivere con coraggio e determinazione, inseguendo le proprie inclinazioni, pensando in grande e donando con generosità. Sull’esempio di un uomo che ha salvato milioni di vite in tutto il mondo, che ha deciso di rimanere nell’ombra, chino sul suo microscopio. E che ha deciso di non lucrare sulla sua scoperta, regalando (sì, avete capito bene!) il vaccino che aveva sperimentato.

Ma ‘Il cacciatore di sogni’ è anche la storia del giovane Luca, dei suoi desideri, di un incidente, della sua cotta per Licia, della sua determinazione a seguito di una chiacchierata che gli ha cambiato la vita. Non a tutti capita di fare un incontro così, ma per fortuna ci sono i libri. I libri che ci prendono per mano e ci accompagnano a conoscere meglio il mondo in cui viviamo e ci invitano a comprendere un po’ di più quello che ci portiamo dentro.