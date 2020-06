Peveragno e quel gesto di stizza nei confronti dell'Unione Europea: la raccolta firme dei residenti "contrari" ancora senza risposta

La decisione del Comune di Peveragno di tenere ammainata la bandiera europea nei primi giorni dell'emergenza Covid-19 - in risposta ad alcune esternazioni dei vertici di Strasburgo poi smentite nei giorni successivi anche nel concreto, con diverse iniziative di sostegno al nostro e a tutti i paesi coinvolti - aveva fatto molto parlare di sé.

E aveva spinto alcuni residenti a produrre e firmare una lettera che in poco tempo aveva raggiunto diverse firme (di cui il nostro giornale si era occupato).

La lettera era stata consegnata all'amministrazione il 7 aprile scorso e aveva ricevuto una risposta - di "presa visione" - due giorni dopo, risposta che riportiamo qui: "L’Amministrazione Comunale ha ricevuto la vostra lettera aperta e vi ringraziamo per avere aperto un confronto civile su un tema che sta a cuore a tutti, anche a chi ha posizioni e visioni diverse dalla vostra. Un tema su cui vale la pena discutere ampiamente, senza preconcetti e senza rigidità ideologiche di sorta, che non sarebbero mai costruttive. Vi devo chiedere un po’ di comprensione: in questi giorni stiamo affrontando alcune emergenze (emergenza alimentare con distribuzione buoni pasto, distribuzione maschere alla popolazione, predisposizione dotazioni di emergenza per la casa di riposo, gestione attività di controllo del territorio) e manca il tempo per una risposta ponderata alle vostre osservazioni, che comunque abbiamo letto".

Da quelle giornate sono passati circa due mesi, in cui una risposta puntuale ancora manca: nella lettera veniva indicato il weekend di Pasqua come momento in cui sarebbe stata abbozzata per poi essere perfezionata nei giorni successivi, ma ai promotori dell'iniziativa ancora non è stato inviato nulla.

Certo le priorità sono e sono state ben altre, specie negli ultimi mesi. Ma se è vero che si tratta di "un tema su cui vale la pena discutere ampiamente", con lo stabilizzarsi della situazione sanitaria (e nonostante lo spettro di quella economica ancora incombente) potrebbe essere arrivato il momento di affrontarlo.