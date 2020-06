Chiusa di Pesio, 40 anni di AVIS: "Festeggiamenti rimandati a momenti più sereni"

L'Avis chiusana, in considerazione della delicata e complessa situazione sanitaria e sociale attuale, ha ritenuto opportuno rimandare i festeggiamenti per gli anni di attività a momenti più sereni. Ma, proprio in ragione di tutta l'energia profusa negli anni dai suoi associati, si augura di poter spandere la propria attività di servizio e soprattutto il numero delle persone coinvolte in questa forma di donazione che ha dimostrato, proprio nelle ultime vicende, tutta la sua insostituibile importanza.