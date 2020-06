Le future prime medie di Borgo San Giuseppe a Cuneo? Scrivono dei genitori: "Penalizzate per orario, numerosità e mancanza di trasporto"

Ecco l’assurda situazione in cui si sono trovate 34 famiglie che hanno iscritto i figli in 1° alla scuola primaria di secondo grado di Borgo San Giuseppe.

Il 25 aprile dopo aver avuto rassicurazioni sulla possibilità di avere classi di dimensioni ragionevoli e l’orario richiesto, i genitori vengono informati che, poiché non ci saranno bocciati, la nostra scuola sarà penalizzata con una classe in meno.

Quindi, nonostante la precedente nota del MIUR che garantisce parità di organico anche dove gli iscritti calano, ecco il primo paradosso: noi avremo iscritti in crescita, ma un numero di classi uguale (che significa una in meno di quanto previsto).

Le famiglie si sono organizzate e grazie all’interessamento dell’on. Chiara Gribaudo, hanno inviato una lettera alla vice-ministra Anna Ascani per far presente la situazione. La lettera, sottoscritta anche dagli assessori Franca Giordano e Mauro Mantelli del Comune di Cuneo, parte firmata da 64 famiglie del plesso di Borgo San Giuseppe su 84 iscrizioni alla classe prima, grazie anche alla collaborazione della Dirigente Scolastica. La richiesta evidenzia il caso di scuole con allievi in entrata superiore a quelli in uscita e propone di considerare comunque le serie storiche dei bocciati, che in ogni caso l’anno prossimo si aggiungeranno a classi già numerose.

La situazione è generata non solo dalla mancanza delle bocciature (che comunque ci saranno l’anno successivo e andranno a far crescere la numerosità delle classi), ma anche dal fatto che questo Istituto gestisce anche il plesso di Castelletto Stura, con soli 12 iscritti, e sta cercando di mantenerlo in vita, ma questo sforzo non viene preso in considerazione nell’assegnazione delle cattedre e quindi delle classi.

Il risultato è che i plessi grandi nella nostra stessa situazione si trovano a dover gestire classi in media molto più numerose.

E questo è il secondo paradosso: in tempi di Covid-19 i piccoli plessi possono rappresentare un’opportunità offrendo spazi meno affollati, ma nella realtà ciò accadrà solo se si penalizzano gli allievi e i docenti nei plessi più grandi che avranno classi più affollate. Se saranno tutti insieme in aula saranno penalizzati dal punto di vista della sicurezza; in caso di turnazione, avranno molte meno ore in aula e, come abbiamo sperimentato in questi mesi, saranno penalizzati moltissimo nel diritto all’istruzione.

Chi sono questi 34 bambini? Sono bambini che con i loro genitori hanno scelto l’orario con sabato a casa perché per molti il sabato è l’unico giorno in cui i genitori, che lavorano entrambi, li possono seguire nello studio, condividere attività extra scolastiche o semplicemente stare insieme, e/o i bambini che chiedono di avere una giornata di pausa per affrontare serenamente l’impegno scolastico. La grande maggioranza arrivano già da un orario con sabato a casa dalle elementari.

Qui siamo al terzo paradosso: questo orario a Borgo San Giuseppe è stato il più richiesto (43 famiglie), sappiamo inoltre che vi sono molte famiglie nelle frazioni che hanno dovuto rinunciarvi perché hanno bisogno del trasporto, che il Comune riesce a sostenere solo per un orario (in questo caso quello ufficiale della scuola, con sabato a scuola).