Caraglio: il Comune lancia il servizio di messaggistica "Caraglio informa"

Premesso che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l'attivazione di nuovi canali di comunicazione (newsletter, social network, WhatsApp) ed il potenziamento di quelli esistenti è un obiettivo programmatico che vede il costante impegno dell'Amministrazione comunale; l’intenzione è quella di realizzare il potenziamento delle applicazioni informatiche, senza tralasciare i consueti e normali canali comunicativi che passano per l'affissione di avvisi nelle bacheche comunali, negli spazi delle pubbliche affissioni riservati al comune, distribuzione di materiale cartaceo, sito web.

366 9307189: ecco il numero WhatsApp del Comune di Caraglio. La popolare app di messaggistica verrà utilizzata per informare in merito a sicurezza, scadenze, emergenze (allerte meteo, incendi, calamità), interventi straordinari ed improvvisi sul territorio.

- Salvate in rubrica il numero di Caraglio Informa (366 9307189, appunto).

Per cancellarsi, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio con scritto “Disattiva”.

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette. Due le modalità di comunicazione. Con l’opzione Alert è previsto l’invio da parte del Comune di informazioni relative a situazioni di emergenza, modifiche alla viabilità ed ai servizi comunali o di interesse pubblico, chiusura scuole e attività di protezione civile. Con News la comunicazione di informazioni relative ad attività istituzionali, come scadenze, iniziative ed eventi in programma sul territorio.

Entrambe le modalità saranno mono-direzionali, si potrà quindi solo ricevere informazioni, ma non sarà possibile chiamare, né inviare messaggi. Non sarà inoltre possibile utilizzarlo per presentare istanze, denunce, domande o richiedere documenti.