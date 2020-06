Fossano: 95 mila euro per il Cimitero Centrale

La Giunta di Fossano guidata dal Sindaco Dario Tallone ha deliberato nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, la variazione di Bilancio 95.000 Euro per le manutenzioni straordinarie del Cimitero Centrale del Comune di Fossano.

Questo è il commento dell'assessore leghista David Paesante: "E' il luogo in cui riposano le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato, non è decoroso e nemmeno rispettoso non prendersi cura dei nostri cari. Il logorio del tempo e la non curanza di alcune parti dell'intera struttura cimiteriale richiedono doverosi interventi di riqualificazione. Si interverrà in una prima fase nel sistemare il viale centrale e l'asse compreso tra l'ingresso laterale e la Cappella Cimiteriale sia per una questione di rifunzionalizzazione dei percorsi, sia per agevolare la fruibilità da parte dei disabili. Si interverrà altresì ad un primo intervento di recupero della Cappella Cimiteriale e della sacrestia laterale che versano in un avanzato stato di abbandono, in modo da permettere eventuali funzioni religiose al coperto. Altri interventi di sistemazione dell'intero Cimitero, verranno poi finanziati e pianificati nel tempo".