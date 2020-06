Il trasloco del "S. Spirito" e i contenuti della futura Casa della Salute: a Bra un incontro coi vertici Asl

Le prossime tappe del trasferimento del "Santo Spirito" verso il nuovo ospedale di Verduno e i servizi che resteranno in città con la Casa della Salute di prossima realizzazione.

Sono i punti al centro dell’incontro che l’Asl Cn2 e il Comune di Bra hanno programmato per il pomeriggio di mercoledì 17 giugno, con inizio alle ore 17.30.



A introdurre la conferenza sarà il sindaco braidese Gianni Fogliato, mentre a entrare nel merito della programmazione definita dalla Regione Piemonte e dall’Azienda Sanitaria saranno i vertici di quest’ultima, tramite la presenza del direttore generale Massimo Veglio, del direttore sanitario Mario Traina e del direttore dei Distretti di Alba e Bra Elio Laudani.



L’incontro, aperto alla stampa, si terrà nel cortile di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà 18 (in caso di maltempo ci si sposterà nella Sala "Achille Carando" del Municipio).



Vista l'impossibilità di organizzare un evento accessibile anche al pubblico in presenza, e nell’intento di dare comunque una diffusione capillare ai suoi contenuti, la presentazione potrà essere seguita da tutti coloro che lo riterranno mediante una diretta streaming organizzata tramite la pagina Facebook del Comune di Bra. L’appuntamento sarà quindi visibile collegandosi a questo link, visibile anche ai non iscritti al social.