L'ATL ospita nelle montagne del Cuneese gli influencer di Instagram-IG World Club

Riprendono le iniziative di promozione dell’ATL del Cuneese in collaborazione con il gruppo IG Worl Club che porteranno, per l'estate 2020, i migliori instagramer nelle Alpi di Cuneo per testimoniare, attraverso le immagini e le condivisioni, le meraviglie delle nostre montagne.

Si riparte dalla Valle Grana che, nel fine settimana dal 12 al 14 giugno, accoglierà alcuni fotografi dei team IG_Piemonte, IG_Occitania e IG_Turin.

Il programma ideato dall’ATL prevede, oltre alla visita del Santuario di Castelmagno, una passeggiata negli alpeggi dove nasce il formaggio Castelmagno Dop e lungo il Sentiero dei Servanot a Monterosso Grana, un tour in bicicletta in bassa valle con alcune tappe per ammirare gli affreschi delle antiche chiese e la conclusione con la visita del Filatoio di Caraglio.

Non mancherà una tappa al cippo di Pantani, luogo mitico per gli appassionati di ciclismo.