Moretta: a Villa Loreto da lunedì 15 giugno tornano i colloqui con i parenti

Lunedì 15 giugno la casa di riposo Villa Loreto riapre le porte ai colloqui parentali. Si potranno effettuare solamente dietro prenotazione, in determinati orari.

Per consentire i colloqui con gli ospiti, è stato costruito un apposito “parlatorio” con barriere in vetro e plexiglass e microfoni. Il rischio contagio resta infatti elevato, e un’eventuale epidemia all’interno della struttura potrebbe avere serie conseguenze sulla salute degli ospiti. Per tale motivo è necessario adottare ancora misure di sicurezza elevate.

I tamponi eseguiti su tutto il personale e sugli ospiti lo scorso mese ha confermato che non si registrano casi di coronavirus a Villa Loreto. "Dobbiamo mantenere alta la guardia – spiega il sindaco Gianni Gatti – nulla può essere lasciato al caso finché non ci sarà una cura per il Covid-19".