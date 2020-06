Saluzzo, chiude la storica edicola sul piazzale della Stazione

La storica edicola di piazza Vittorio Veneto, il piazzale della Stazione, chiude battenti domenica 14 giugno.

I titolari Mario Pansa e Claudio Pignatta vanno in pensione. Per il dispiacere di molti, il chiosco dei giornali verrà smontato. Nessuno per il momento si è presentato per acquistarlo, nonostante i due soci, che avevano rilevato l’edicola da Maria Ballari nel 2002, l’abbiano posto in vendita da mesi.

L’edicola era stata aperta nel 1980 da Adriana Borghino madre di Claudio Pignatta e dopo diversi passaggi di gestione è giunta ai due soci. Faceva anche servizio di vendita biglietti del pullman per conto della Bus Company.

Claudio Pignatta “E’ stato pesante, ma piacevole. Bello il rapporto con i cittadini. Per alcuni era come un "Bar Sport" dove acquistando i giornali si facevano commenti su questioni varie, dalla partita alla politica, alla cronaca. Con alcuni clienti è anche nato un bel rapporto di amicizia.

Ma alla fine il lavoro resta pesante. Per 18 anni dalle 5,15 alle 19, per 360 giorni l’anno (solo 5 di riposo). Non è poco.

L’ultimo periodo, il lockdown è stato triste. Noi consegnavamo a casa il giornale, soprattutto agli anziani. E abbiamo anche sospeso l’attività di edicola mobile in ospedale che abbiamo fatto per 17 anni. C’è molto rincrescimento, ma ora il riposo della pensione ci vuole”.