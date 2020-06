Sole e caldo tardano ancora ad arrivare: domenica e lunedì unici giorni senza nuvole

Le temperature saranno sotto la media del periodo ma in graduale aumento da sabato, con massime che difficilmente andranno oltre i 23/24 °C, se non in caso di brevi periodi soleggiati a metà giornata. Minime tra i 12 e i 14 °C sulle pianure, tra i 16 e i 18 °C sulle coste.

Miglioramento generale per l’aumento della pressione in quota, ma ancora con qualche isolato rovescio sulle Alpi al pomeriggio. Temperature in aumento con massime che potranno sfiorare i 30 °C localmente sulle pianure. Le minime domenica mattina saranno in leggero calo per via del cielo più sereno, ma poi aumenteranno decisamente lunedì mattina.