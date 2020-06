Peveragno, niente "Fragolata" nel weekend: "Perdiamo un'occasione di festa. Ma grinta, cuore e amore per la terra ci riporteranno in carreggiata"

"Un’occasione persa per i fragolicoltori, per gli operatori locali del turismo e della somministrazione, una botta terribile al morale dei volontari e all’intera comunità peveragnese. Il pensiero va prima di tutto ai produttori di fragole, che aspettavano l’evento per pubblicizzare e vendere al meglio il nostro “oro rosso”, ai commercianti, ai baristi, ai ristoratori, agli albergatori, e a tutti gli operatori del turismo e dello spettacolo che aspettavano l’appuntamento peveragnese per dare impulso all’economia locale. E poi... come non pensare ai volontari delle associazioni, per prima la Pro Loco, che – pur cambiando gli interpreti negli anni – hanno sempre lavorato con entusiasmo e coraggio e che vedono “andare in fumo” una tradizione consolidata e ben conosciuta? A tutti loro, e a tutta la comunità peveragnese, l’Amministrazione Comunale vuole essere vicina, e vuole dire che la sfortuna quest’anno ha colpito, sì, ma che conoscendo la grinta e il cuore dei peveragnesi, sapremo ripartire e rimetterci in carreggiata in tempi brevissimi, con il solito coraggio e il solito grande amore per la nostra terra".