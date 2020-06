Peveragno, tutto pronto per l'Amicorti Film Festival: attiva anche la diretta streaming

AmiCorti - Film Festival, che si terrà il 20 giugno alle ore 19.30, a Peveragno, presso i locali SMAC - Spazio, Movimento, Arte, Cibo, in via San Giorgio 34, Peveragno, è stato presentato ufficialmente ieri, giovedì 11 giugno, durante la conferenza stampa tenutasi presso la Fondazione CRC a Cuneo.

Durante la conferenza è stato comunicato che, purtroppo, a causa delle disposizioni di sicurezza dovute all’emergenza Coronavirus, non sarà possibile avere un pubblico in sala. Per questo il Festival ha deciso di reinventarsi, e trovare delle soluzioni alternative. Chiunque volesse seguire in diretta la kermesse potrà farlo attraverso i social, sulla pagina Facebook di AmiCorti (@AmiCortiFilmFestival), dalle 20.45. Invece, per chi il 20 giugno ha già preso impegni, Telegranda - al canale 186 per il Piemonte, 114 per la Valle D’Aosta, e 196 per la Liguria - ritrasmetterà la serata. Il primo passaggio avverrà venerdì 26 giugno alle ore 21.00, il secondo domenica 28 giugno alle 21.30, e l’ultimo martedì 30 giugno alle 21.00.

«Peveragno - afferma Roberto Audisio, Conduttore ufficiale AmiCorti Film Festival - quest’anno si trasformerà nella capitale del cinema in formato cortometraggio. Con mille difficoltà e dopo tanto lavoro, finalmente, un sogno si realizza. Sono orgoglioso e anche un po' emozionato, di essere stato invitato come conduttore insieme a tanti ospiti internazionali del cinema. Non potremo avere un grande pubblico in sala, ma abbiamo cercato di dare a tutti l’opportunità di assistere alla nostra manifestazione attraverso la televisione e il web. Perciò: buio in sala e... buona visione!»