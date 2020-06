A Boves 100.000 euro a sostegno di ben 236 partite IVA del territorio

L’amministrazione di Boves ha destinato 100.000 euro per il sostegno delle micro-imprese e delle partite IVA bovesane sotto forma di buoni spesa da spendere nel territorio comunale presso le attività che maggiormente hanno sofferto, in questi mesi, la chiusura per emergenza Covid-19.

L’assessore Nadia Tecco: “La volontà è stata quella di sostenere le partite IVA riconoscendo loro un contributo sotto forma di buono spesa; facendole diventare fornitori stessi di beni e servizi acquistabili tramite i buoni forniti dal nostro Comune”.

Centomila euro dunque riservati alle partite IVA bovesane e che rimarranno nel territorio comunale.

Lo scorso mese era stato redatto un modulo di richiesta editabile e di facile compilazione disponibile sul sito del Comune di Boves. La raccolta delle richieste era terminata il 27 maggio.

Per poter accedere al contributo, le attività dovevano rientrare nei seguenti requisiti:

• essere titolare e produttore di reddito da partita IVA a titolo esclusivo;

• avere una sede operativa e/o legale nel comune di Boves;

• essere una micro impresa (con meno di 10 occupati);

• avere subito una riduzione almeno del 40% del fatturato nei mesi di marzo e aprile;

• essere in regola col pagamento dei contributi locali.

Il valore dei singoli buoni è variabile da attività ad attività a seconda della maggiore o minore chiusura subita e vanno da un minimo di 200 euro ad un massimo di 630 euro.

L’assessore Nadia Tecco: “Abbiamo ricevuto 193 domande e di queste 183 sono risultate in regola con tutti i requisiti che avevamo individuato. Le attività Bovesane che possono ricevere e ritirare questi buoni, i cosiddetti fornitori, sono 121 e le persone che ne hanno diritto sono ben 236”.

Il consigliere Raffaella Giordano ha illustrato la piattaforma utilizzata per la gestione, la prenotazione e la rendicontazione di tutti questi buoni spesa. Più volte è stato sottolineato che dei 100.000 euro destinati alle attività Bovesane, nessun euro è stato speso in burocrazia, carta, sevizi accessori, ecc … ma l’intero ammontare è stato destinato ai beneficiari.



“Lunedì i 236 beneficiari del buono riceveranno un SMS con un numero, l’importo del buono e un link con l’elenco dei punti vendita aderenti. Per la prima volta a Boves sperimentiamo una piattaforma digitale totalmente gratuita per l’accettazione di buoni spesa (e non solo: tante altre implementazioni sono possibili)” continua Raffaella Giordano. “In più ad ogni acquisto i beneficiari riceveranno un messaggio con indicazione dell’importo speso e del credito residuo”.

Ecco l’elenco principali vantaggi offerti dalla piattaforma dalla piattaforma digitale www.ordinaredacasa.it realizzata da Uscire Insieme Onlus in collaborazione con il partner tecnologico AgeendaWiFi:

• i buoni spesa possono essere utilizzati in qualsiasi settore

• l’Utente può spendere anche solo parzialmente il buono, anche non nello stesso esercizio commerciale

• partita iva fornitore: i dati informatici sono aggiornati in tempo reale per la riscossione del credito presso la PA che ha emesso il buono

• Pubblica Amministrazione: dati informatici aggiornati in tempo reale: monitoraggio, statistiche, azioni di supporto.

Raffaella Giordano conclude: “Sono tanti i vantaggi offerti alla Pubblica Amministrazione in quanto non ci sono costi di emissione/stampa dei buoni, l’utilizzo della piattaforma è gratuita, tutti i soldi stanziati per il progetto (100.000 euro) vengono interamente devoluti al progetto; non richiede la consegna fisica del buono immediatezza, sicurezza, privacy, zero costi di logistica. In più si ha un monitoraggio del sostegno economico erogato (statistiche, azioni, promozione, incrocio dati fatturazione)”.