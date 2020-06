Da sabato 13 giugno Cherasco riapre parchi gioco per bambini, giardini e aree verdi

Sabato 13 giugno 2020 riaprono i parchi gioco, i giardini e le aree verdi comunali. Un'ordinanza firmata dal sindaco revoca parzialmente quella del 16 marzo scorso. La riapertura sarà condizionata al rispetto delle norme di contenimento Covid-19, come spiega il primo cittadino Carlo Davico: "La riapertura è soggetta ad un utilizzo responsabile nel rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno un metro e dell'obbligo dell'uso della mascherina per tutti i cittadini al di sopra dei sei anni di età. I minori sono sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto che li accompagna". All'ingresso dei parchi sono stati posizionati i dispenser con l'igienizzante per le mani, obbligatorio per tutti coloro che utilizzano gli oggetti presenti nell'area.



"I parchi e i giardini pubblici - continua Davico - rappresentano una risorsa di grande importanza per tutti, soprattutto per i bambini e i giovani. Per la riapertura abbiamo osservato rigorosamente la normativa con un impegno non indifferente in quanto tutte le aree sono state dotate di dispenser e di cartelli che recano le norme di comportamento da osservare. Ogni giorno le attrezzature presenti in ogni area saranno igienizzate. Chiediamo a tutti di essere responsabili e di segnalare agli agenti di polizia locale eventuali comportamenti dannosi".