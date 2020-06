Dal 15 giugno si potranno visitare i propri cari ospiti della residenza per anziani di Cervasca

Lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile effettuare visite ai propri cari, famigliari, amici, ospiti presso la Casa di Riposo Don Romildo Serra.



La riapertura sarà graduale e dovrà OBBLIGATORIAMENTE seguire l’organizzazione, questo momento a lungo atteso è però fonte di grande preoccupazione da parte della “PUNTO SERVICE” e quindi bisognerà attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno fornite.



Gli incontri saranno gestiti dall’animatrice e dalla psicologa, per permettere un maggior numero di visite, con un ingresso/uscita diverso, in modo da evitare assembramenti o incontri ravvicinati.



Si spera nella comprensione di tutti in attesa del ritorno alla normalità.