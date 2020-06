Rifugi delle Alpi Marittime e del parco del Marguareis: chi è aperto e chi aprirà

Abbiamo più volte scritto, in queste settimane, dei rifugi alpini, di come si stiano attrezzando o si siano dovuti attrezzare per accogliere gli escursionisti. Partendo dal presupposto che un rifugio, prima che un luogo di ospitalità, è un presìdio del territorio. Così come lo sono i bivacchi: sono stati dichiarati inagibili in quanto non sanificabili, ma saranno aperti per le emergenze.

Perché sono luoghi di ricovero, innanzitutto.

Ecco che la parola d'ordine, in questa stagione turistica segnata dall'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, è prenotazione. Le regole di distanziamento impongono infatti una nuova gestione dei pernottamenti. I posti letto, infatti, saranno drasticamente ridotti in questa estate 2020, così come i posti a tavola. Alcuni rifugisti si stanno attrezzando con le tende esterne, altri hanno ampliato l'offerta dei pasti con il take away.

Chi pernotterà nei rifugi dovrà avere il proprio sacco a pelo, le proprie ciabatte e la mascherina.

Il sito delle aree protette delle Alpi Marittime ha pubblicato le informazioni e le date sulle aperture dei "suoi" rifugi. La data ufficiale di riapertura normalmente è il 15 giugno.

PARCO NATURALE MARGUAREIS

Rifugi alpini



Rifugi escursionistici e posti tappa



Locanda d'Upega - Upega

Giugno aperto tutti i giorni, chiuso il martedì. Dal 1° luglio aperto tutti i giorni.

Foresteria di Carnino

Aperta

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Rifugi alpini



Federici Marchesini al Pagarì 2650 m

Aperto dal 4 luglio.

Ellena – Soria 1840 m

Aperto nel fine settimana e tutti i giorni dal 1° luglio.

Genova-Figari 2015 m

Aperto dal 4 luglio.

Rifugio E. Questa 2389 m

Aperto nei fine settimana dal 20 giugno e tutti i giorni dal 1° luglio.

Livio Dante Bianco 1910 m

Aperto nel fine settimana e tutti i giorni dal 1° luglio.

Morelli-Buzzi 2350 m

Aperto nel fine settimana e tutti i giorni dal 1° luglio.

- Rifugio Remondino 2430 m

Aperto il 26 e 27 giugno e tutti i giorni dal 1° luglio.

Rifugio Regina Elena al Pian della Casa 1893 m.

Chiuso perché la struttura non può essere adeguata al rispetto norme Covid19.

Rifugio Bozano 2453 m

Contattare il gestore.

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Rifugi escursionistici



Rifugio Posto tappa GTA Arrucador - Limonetto

Aperto dal 2 luglio